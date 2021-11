Le Centre francophone propose 5 conférences pour sensibiliser au VIH

5 conférences virtuelles pour le grand public

Pour cette première édition de la Semaine du VIH au CFGT, cinq grands thèmes seront abordés lors des conférences.

« Nous avons voulu proposer des sujets généraux, d’autres plus techniques, et des activités de grand public », explique Estelle Duchon. « Si nous voulons éduquer, sensibiliser et déstigmatiser, il faut être capable de rejoindre le plus grand nombre ».

Mercredi 24 novembre : présentation des actions du CFGT, et présentation des Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) avec la Dr Raza Ayesha.

Jeudi 25 novembre : le VIH, 40 ans après avec le Dr Loemba Hugues, discussion autour des avancées depuis 1983.

Vendredi 26 novembre : comparaison épidémique entre le VIH et la covid avec le Dr Pascal Dijadeu, suivi d’un concours de cuisine amateure.