VIH/sida : les réfugiés LGBTQ stigmatisés

Or, quand les personnes atteintes du VIH se soignent correctement, elles peuvent devenir non contagieuses, a expliqué Pierre Denis, coordonnateur des programmes et des interventions à Action positive.

Ces deux notions – l’indétectabilité et l’intransmissibilité du virus – sont encore mal connues du grand public, et même des personnes vivant avec le virus ou qui sont à risque de le contracter.

Pas besoin de votre pitié

Pour sa part, Kerolos Saleb, consultant chez Action Positive, mentionne que les gens demandent régulièrement comment les personnes atteintes ont contracté la maladie, comment ils font vis-à-vis de leur famille, etc..

Loin de les aider, ces questions les enfoncent et les stigmatisent, selon lui. Se dévoiler à sa famille ou sa communauté en rapport à son état, demeure délicat dans plusieurs cultures.

La meilleure approche, explique Kerolos Saleb, serait de savoir si la personne prend son médicament ou consulte son médecin, ou encore s’informe auprès d’un organisme spécialisé.