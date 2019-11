Sous traitement efficace, il y a zéro transmission du VIH

Deux blocages

Pourquoi ne donnons-nous pas notre pleine mesure? Le traitement du VIH est efficace chez pratiquement tous ceux qui peuvent l’obtenir et le prennent comme prescrit.

Au Canada, les deux principaux facteurs de blocage se situent à l’étape du diagnostic: d’abord, amener les gens à se faire dépister, puis arrimer les personnes nouvellement diagnostiquées à des services de soins et des traitements.

Ce sont les deux goulots d’étranglement les plus urgents à résoudre, car tous les nouveaux cas d’infection au VIH ont pour origine une personne qui n’est pas au courant de son infection ou qui ne suit pas un traitement efficace.

En dépit de l’accessibilité et de l’universalité louangées du système canadien de soins de santé, les individus font face à plusieurs obstacles pour se faire dépister et commencer un traitement. Ces obstacles frappent plus fort dans les communautés les plus touchées par le VIH, dans notre pays.

Réglementation et inertie

Bien que des fournisseurs de services canadiens ont développé des stratégies novatrices pour inciter les gens à se faire dépister, des obstacles de réglementation et une force d’inertie ralentissent l’adoption de technologies et d’approches plus avant-gardistes et efficaces.