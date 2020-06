Une table ronde franco-torontoise sur le racisme le 25 juin

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) organise une discussion sur le racisme avec des acteurs clés de la métropole et de la francophonie ontarienne le jeudi 25 juin 2020 à 18h sur Facebook.

Le CFGT, a rappelé récemment que «l’inclusion et le respect de la diversité» comptent parmi ses principales valeurs.

Le centre de santé et de services communautaires est notamment l’organisateur de la plus grande célébration du Mois de l’Histoire des Noirs en Ontario (plus de 800 participants en 2020).

Réflexion constructive

«Nous encourageons les dirigeants des organismes francophones de l’Ontario à se joindre à cette discussion afin de nous permettre d’unir nos efforts dans la lutte contre le racisme à l’endroit des Noirs au sein des communautés francophones à travers l’Ontario», indique le président Jean-Luc Bernard.