Femmes et filles autochtones: des violences qui remontent à la Confédération

Une telle évolution ne serait pas nouvelle, par exemple quant au droit à la sécurité. «À l’origine, c’était conçu comme le droit d’être à l’abri de la brutalité policière ou de l’État. Mais on reconnait aujourd’hui que la violence conjugale est une atteinte à la sécurité. Il y a 15 ans, on ne croyait pas que le viol pouvait constituer de la torture et c’est maintenant reconnu sur le plan international.»

Notre conception du phénomène est peut-être trop étroite, suggère l’avocate d’Ottawa. «Si l’on tient compte de l’expérience des femmes et des Autochtones, les meurtres et les disparitions peuvent constituer un génocide dans un sens plus large.»

«Quand on pense à sa conception traditionnelle, on pense surtout à l’Holocauste. Mais la version coloniale, c’est quelque chose d’insidieux pratiqué au fil des décennies, sinon des siècles. Cette reconnaissance fera des vagues pas juste au Canada, mais à l’étranger, qui vont pousser le gouvernement à agir.»

«L’ignorer serait d’une lâcheté inqualifiable»

La chroniqueuse d’Espaces autochtones de Radio-Canada, Cyndy Wylde, doute que les libéraux de Justin Trudeau soient à la hauteur des attentes. Selon elle, les commissions d’enquête se succèdent et se ressemblent.

«L’ENFFADA réussira à produire quelques changements comme les enquêtes précédentes telles que The Aboriginal Justice Implementation Commission (2001), la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) et la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015). Ignorer les recommandations m’apparaîtra comme d’une lâcheté inqualifiable.»