La «nouvelle naissance» de Boucar Diouf au gala du Centre francophone

Pour cette 17e édition, c’est le jeune comédien Sébastien Cimpaye qui a joué le rôle de maître de cérémonie. On l’avait découvert au gala 2021.

Il a rappelé qu’on célébre «la résilience, les accomplissements et la bravoure de personnes d’ascendance africaine venant du monde entier et plus particulièrement du Canada».

Ce second gala virtuel, pandémie oblige, a été mené rondement lui aussi. Les brefs discours et les interventions principales étaient entrecoupées de numéros de musique et de danse pour produire un format dynamique.

Inspirée par Boucar Diouf, la marionnette hyperactive Tonton a beaucoup plaisanté sur les difficultés de l’immigration au Canada.