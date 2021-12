Aide au logement: le Centre francophone agit dans la région de Peel

En outre, le CFGT met à jour une liste de logements disponibles dans la région de Peel. Cet outil permet aux bénéficiaires de cibler au mieux des logements qui correspondent à leurs revenus.

En finir avec le mal-logement

Les profils des bénéficiaires et des besoins sont extrêmement variés, explique Mme Magunira. «Une famille de 7 personnes vivait dans un sous-sol et cherchait quelque chose de plus grand», raconte-t-elle. «Malheureusement, elle n’était pas éligible à l’aide sociale. Elle a trouvé un logement, mais n’était pas capable de payer son premier mois.»

«On reçoit différentes demandes. Par exemple quelqu’un qui partage une chambre avec une autre personne, mais ne se sent pas à l’aise et souhaite trouver un logement privé. Ou une personne qui vit dans un sous-sol humide sans lumière voulant un endroit plus décent.»

L’initiative s’adresse uniquement aux résidents de Peel, ou à ceux qui veulent s’y installer. Les habitants de Toronto peuvent néanmoins contacter le CFGT, où ils pourront toujours bénéficier de ses multiples ressources, et seront référés vers d’autres services de logement offerts à Toronto.