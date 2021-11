Nouveaux arrivants à Toronto: des solutions pour intégrer le marché du travail

Ce que Mme Amatte qualifie de «faille dans le système» est source de nombreuses désillusions et frustrations. Celles et ceux qui travaillent dans un milieu réglementé par un ordre professionnel sont davantage exposés. Comme les infirmières, les médecins ou les professeurs, qui ne peuvent exercer avant que leur diplôme étranger ne soit reconnu.

En Ontario, des avancées ont néanmoins été faites ce mois-ci pour les professeurs de France. En effet, leur maîtrise MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) vient d’être reconnue par l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario (OEEO).

Toutefois, l’absence d’équivalence peut devenir un réel frein. Et ce même pour les nouveaux arrivants qui n’ont en théorie pas besoin de faire reconnaître leur diplôme pour travailler.

«La reconnaissance des diplômes est un plus, car certains employeurs, surtout dans les grandes entreprises, font une analyse des expériences et des diplômes pendant le processus d’embauche», explique Caroline Amatte. «Cependant, il est tout à fait possible de travailler dans certains secteurs, par exemple les métiers de la gestion, l’administratif, la vente, le marketing», nuance-t-elle.

Conséquences néfastes pour les nouveaux arrivants

Face à une carrière à l’arrêt, les nouveaux arrivants doivent parfois occuper des postes où ils sont surqualifiés. Selon Statistique Canada, cette situation touchait en 2016 24% des travailleurs immigrants âgés de 25 à 59 ans et titulaires au moins d’un baccalauréat.