Foire de l’emploi bilingue au Centre francophone du Grand Toronto

L’événement aura lieu le 7 octobre de 10h à 16h en ligne sur la plateforme Brazen. L’inscription est gratuite et se fait ici.

L’avantage du bilinguisme

Quel niveau de bilinguisme faut-il pour participer à la foire? «Il ne faut pas forcément être complètement bilingue. Cela dépend de l’employeur et des postes, mais tout le monde peut venir», assure Caroline Amatte, coordonnatrice des services d’emploi au CFGT.

Mme Amatte constate que la conjecture est idéale pour trouver un travail. Depuis un mois la demande se fait très forte du côté des employeurs. «L’activité reprend le l’ampleur, et cela fait plaisir à voir», se réjouit-t-elle.

«On le voit vraiment au niveau des gouvernements, provincial et fédéral. Puisque les frontières ont rouvert récemment, il y a beaucoup de postes de première ligne à pourvoir, au niveau de l’accueil ou du service à la clientèle», analyse-t-elle. Cette tendance se retrouve dans les banques, les organisations à but non lucratif et les associations.

«En fonction de leur profil, de leur capacité à se déplacer et de leur niveau d’anglais, les chercheurs bilingues ont beaucoup plus de chances de décrocher un emploi. À compétences égales, leur salaire est supérieur à celui des anglophones», observe-t-elle.