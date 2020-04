CoViD-19 : les femmes en première ligne

«Les femmes n’étaient pas celles qui mouraient le plus à l’origine, mais les choses ont été inversées en raison de l’augmentation spectaculaire de l’exposition des femmes à la maladie et de leur plus grande probabilité d’occuper des emplois qui les mettent en danger», explique Caroline Criado-Perez.

Phumzile Mlambo-Ngcuka conclut que «l’heure est venue pour les gouvernements de reconnaitre à la fois toute l’ampleur de la contribution des femmes et la précarité d’un si grand nombre d’entre elles».

«Nous avons besoin de stratégies d’atténuation qui ciblent spécifiquement les impacts sanitaires et économiques de l’épidémie de CoViD-19 sur les femmes et qui soutiennent et renforcent la résilience des femmes, comme nous l’avons vu au Libéria et ailleurs. Et pour que ces réponses soient aussi bien conçues que possible, les femmes doivent être pleinement impliquées dans leur création, être des bénéficiaires prioritaires de l’aide et des partenaires dans l’élaboration de solutions à plus long terme.»