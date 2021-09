Autochtones: la Journée du chandail orange éclipsé par la Journée vérité et réconciliation?

Elle a ciblé l’appel à l’action numéro 80 de la CVR. «Nous demandons au gouvernement fédéral d’établir comme jour férié, en collaboration avec les peuples autochtones, une journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour honorer les survivants, leurs familles et leurs communautés et s’assurer que la commémoration de l’histoire et des séquelles des pensionnats demeure un élément essentiel du processus de réconciliation.»

La députée a déposé le projet de loi C-369 en octobre 2017. Il est arrivé au Sénat en avril 2019, y a traîné, puis est mort au feuilleton avec le déclenchement d’élections générales en septembre.

En moins d’une semaine

Le projet de loi a refait surface un an plus tard, cette fois-ci à l’initiative du gouvernement. Il a vivoté dans les couloirs du Parlement jusqu’à la découverte des tombes d’enfants près d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops.

Alors, en moins d’une semaine, le 30 septembre est devenu la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, un jour férié fédéral.

La route a été longue, du dépôt du premier projet de loi à la création de cette Journée. Pour Phyllis Webstad, qui dès 2013 a contribué à fonder la Journée du chandail orange du 30 septembre pour rappeler la réalité des pensionnats autochtones, c’est clairement «les ancêtres, les 215 enfants retrouvés à Kamloops qui ont accéléré la chose».