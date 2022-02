Découvrez les services du Centre francophone dans la région de Peel

«Des brunchs et des barbecues sont organisés pour permettre aux familles de se rencontrer. Des excursions sont mises en place dans des lieux historiques et culturels. Par exemple dans des musées pour que les nouveaux arrivants puissent apprendre à mieux connaître l’histoire et la culture de leur pays d’accueil», explique Françoise Magunira.

Le renouvellement de ce programme est en discussion. Le PIDEF pourrait prendre le relais du projet Connexion communautaire.

C’est aussi à partir de ce bureau qu’est géré le service d’accueil du CFGT à l’aéroport international Pearson. Quatre employés y sont basés.

Chaque programme possède un certain nombre d’employés. Au total, une quinzaine d’employés du CFGT travaillent dans la région de Peel.

Nouveaux programmes

En 2020, on y a instauré un programme d’entrepreneuriat grâce au financement de la fondation Trillium de l’Ontario.