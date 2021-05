«Il y a eu plusieurs cas, plusieurs histoires qui sont sortis au cours de ces dernières années sur tout ce qui se passe dans les vestiaires et toute cette culture de masculinité toxique au sein des équipes sportives dans les vestiaires. On a souhaité détourner cela et se dire que normalement une discussion de vestiaire devrait porter sur le consentement, par exemple.»

Relation sécuritaire

La deuxième capsule fait un parallèle entre la sécurité d’un véhicule et la sécurité dans une relation conjugale. Le scénario prétend que les éléments sécuritaires d’une voiture sont optionnels (absurde!) pour démontrer que les situations d’insécurité dans lesquelles peuvent se trouver certaines femmes dans leur relation conjugale sont tout aussi insensées.

«Si on n’accepte pas qu’une voiture ne soit pas sécuritaire, pourquoi encore aujourd’hui en 2021 la société accepte-t-elle encore, ou du moins n’agit-elle pas suffisamment pour lutter contre la violence faite aux femmes?», explique Maïra Martin.

Des mythes sur la violence conjugale… et toutes les agressions

Lancée en 2012, la campagne Traçons-les-limites se renouvelle chaque année au mois de mai. Leurs récentes capsules ont pour but de défaire les mythes et d’ouvrir le dialogue sur les agressions à caractère sexuel.