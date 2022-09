La Ville et la Province: deux levers du drapeau franco-ontarien à Toronto

Deux levers du drapeau franco-ontarien vert et blanc avaient lieu sous un ciel bleu, vendredi matin, au centre-ville de Toronto, pour marquer le Jour des Franco-Ontariens (ce dimanche 25 septembre).

À l’invitation de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), une centaine de personnes se sont rassemblées autour de représentants des partis politiques de la province, devant l’édifice de l’Assemblée législative de l’Ontario.

Et à l’appel de l’ACFO-Toronto et de nos conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, plusieurs centaines d’élèves de nos écoles françaises, avec leurs enseignants, ont envahi l’esplanade de l’Hôtel de Ville pour applaudir le maire John Tory hisser le drapeau franco-ontarien.

Importance de l’éducation

Des élèves et des représentants de nos deux conseils scolaires étaient aussi présents à Queen’s Park, ainsi que des étudiants de nos établissements postsecondaires, les collèges Boréal et La Cité.