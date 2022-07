Décès de Gisèle Lalonde, combattante pour l’hôpital Montfort

Appel à l’action

Liane Roy, la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, souligne que

«l’Histoire produit, quelques fois par génération, de ces personnes qui répondent à l’appel d’une lutte ou d’une cause avec un feu, une passion, une détermination hors du commun, un leadership qui mobilise toute une population.»

«Le grand cri de ralliement qu’elle a lancé, Montfort, fermé, jamais!, demeure et résonne toujours comme un appel à l’action pour tous et toutes les francophones déterminés à vivre et à s’affirmer en français, à demander le respect de leurs droits.»

Membre de l’Ordre de la pléiade de l’Assemblée internationale des parlementaires de langue française, de l’Ordre du Canada en 2004 et de l’Ordre de l’Ontario, Gisèle Lalonde a été honorée par le Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario qui a donné son nom à une école secondaire à Orléans (Ottawa).