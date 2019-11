Un recueil sur 25 personnalités franco-ontariennes inspirantes

On compte parmi ces 25 personnalités des militants comme Ronald Caza et Gisèle Lalonde, des artistes comme Veronica DiCaire et Katherine Levac, des écrivains comme Daniel Poliqiuin et Paul-François Sylvestre, la présidente de l’Université de l’Ontario français Dyane Adam, le créateur de l’Écho d’un peuple Félix Saint-Denis, la députée indépendante Amanda Simard, la sénatrice Lucie Moncton…

Gestes importants

«Certains sont connus, d’autres moins», confie Mme Carrière-Paris. «Mais chacun inspire, discrètement ou publiquement, par choix ou en fonction de circonstances inattendues, par un métier, un combat ou un geste posé. Ma naïveté m’a permis de croire que si je les abordais sur mon projet, ils embarqueraient tous.»

Le lancement du livre, qui devrait compter entre 150 et 170 pages, se fera le 28 novembre prochain à la Bibliothèque de Casselman, dans l’Est ontarien.