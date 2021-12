Nouvelle série documentaire sur le combat franco en milieu minoritaire

L’effet Denise Bombardier

C’est le passage de la chroniqueuse Denise Bombardier à l’émission Tout le monde en parle, à l’automne 2019, qui a allumé la flamme de Phil Rivière. À l’époque, la chroniqueuse n’avait pas été tendre à l’endroit des francophones vivant en milieu minoritaire au pays.

«C’est quelque chose qui m’a vraiment choqué et qui m’a fait réaliser qu’il fallait s’activer pour s’assurer que notre francophonie reste viable à long terme», lance le créateur.

«Je veux prouver à Denise Bombardier et à tous ceux qui doutent de nous que non, les Franco-Canadiens hors Québec ne sont pas une gang de « mourants », on est vivants, on est forts et on a un avenir devant nous.»

Passé, présent, futur

Le premier chapitre, Nos combats, porte sur l’ensemble des luttes des francophones du 18e siècle jusqu’à aujourd’hui. Les autres se pencheront davantage sur les réalités actuelles.

Le deuxième volet doit s’attarder aux relations entre les Québécois, les francophones en milieu minoritaire et les anglophones.