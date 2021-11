Le programme Destination Clic, pour rencontrer d’autres jeunes francos

Destination Clic: trois semaines en juillet

Quant à Destination Clic, c’est un programme d’été de trois semaines conçu spécialement pour aider les jeunes francophones hors Québec à développer un sentiment d’appartenance et à s’identifier à leur communauté francophone.

Le programme s’adresse aux jeunes inscrits dans une école de langue française en 8e, 9e et, pour la première fois, 10e année. Ce voyage encadré leur permet d’établir des liens avec des jeunes de partout au Canada, de se plonger dans la culture francophone d’une autre région du pays, tout en acquérant de nouvelles compétences.

Chanelle a donc passé trois semaines à Moncton. Son groupe d’une quarantaine de jeunes habitait à 3 par chambre sur le campus de l’Université. «Nous avions 2 à 3 heures de cours par jour, puis des activités en ville ou aux alentours, à la plage, au Village de la Sagouine…»

Aujourd’hui en 12e année à l’école secondaire catholique Champlain à Chelmsford, à quelques kilomètres au nord-ouest de Sudbury, elle garde un merveilleux souvenir de ce séjour.

«Ma tante y avait déjà participé et me l’avait recommandé», explique-t-elle. «En plus de ça, je suis déjà très franco et je voulais vivre des expériences comme celle-là!»