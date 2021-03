Treize femmes qui font école au Canada

Pour en savoir plus : «Sophie Morigeau: Free Trader, Free Woman» dans Recollecting: Lives of Aboriginal Women of the Canadian Northwest and Borderlands, disponible en PDF.

Blanche Bourgeois (1913-1983), enseignante

École à Cocagne, au Nouveau-Brunswick

Née à Baie-Sainte-Marie, au Nouveau-Brunswick, Blanche Bourgeois (née Schofield) embrasse une carrière en enseignement qui déborde de la salle de classe.

Pour elle, l’école, c’est l’affaire de tous. Les parents doivent s’intéresser à la vie et la réussite scolaire de leur enfant et les encourager; et chacun, qu’importe le statut social ou l’âge, doit avoir accès à l’éducation — mères au foyer incluses.

Enseignante et mère, elle se fait un devoir de faire avancer les causes qui lui tiennent à cœur en s’engageant activement dans une multitude d’associations locales, provinciales et nationales. Elle participe aussi à la mise sur pied de l’Université du troisième âge à Moncton.