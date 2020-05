Un balado sur la vie des femmes durant la pandémie

Travail, école, famille

D’un point de vue plus personnel, la commissaire explique qu’elle-même, son mari et leurs deux enfants tentent de combiner le travail et l’école à la maison, mais aussi de passer du temps en famille; une valeur qu’elle espère que la société conservera davantage à l’issue de la pandémie.

«Pour l’avenir, j’espère que ça va nous amener à une place où nos valeurs essentielles ressortiront plus. De prendre le temps de faire les choses […] Ça nous a ramenés à l’importance de prendre du temps en famille, de prendre du temps pour soi aussi. Et de prendre des nouvelles des autres! […] J’espère que ce côté-là, plus communautaire, de prendre soin des autres et de soi va rester», conclut Angélique Bernard.

Documenter les diverses réalités

Lily Crist espère que d’ici deux ou trois ans, lorsque la pandémie ne sera plus qu’un souvenir, les auditeurs pourront revisiter les balados et comprendre l’état d’esprit qui régnait durant cette période agitée.

«Les articles ou les conférences, ça ne transmet pas le même ressenti que la voix humaine! Certaines femmes ont des réalités très différentes, on veut leur donner la chance de partager ce qu’elles vivent en ces temps difficiles», témoigne la présidente de l’AFFC.

Cela faisait d’ailleurs un bon moment que l’organisme caressait l’idée de lancer son propre balado, mais la CoViD-19 a certainement précipité les choses. «D’habitude, on peut aller à la rencontre des membres, mais là ça n’est pas possible, donc c’est une façon d’amener le terrain à nous!»