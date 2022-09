Hommages de partout en Ontario à Mariette Carrier-Fraser

Fille de cultivateurs qui croyaient à l’éducation

Native du Nord-Est de la province, près de Hearst, elle a vécu à North Bay, Cambridge, Hamilton, Toronto, Ottawa… laissant sa marque partout.

On lit dans la biographie de Mariette Carrier-Fraser, diffusée par l’AFO, que ses deux parents, des cultivateurs originaires des Cantons de l’Est, au Québec, n’avaient pas terminé leurs études primaires, mais encourageaient leurs 9 enfants à terminer leurs études secondaires et, si possible, à se rendre à l’université.

Très jeune, elle a été enseignante à plusieurs endroits du Centre-Sud de l’Ontario où était affecté son mari, travailleur à Ontario Hydro.

Nos conseils scolaires grâce à elle

Au ministère de l’Éducation, «elle a travaillé à l’élaboration du projet de loi qui a mené à la création des 12 conseils scolaires de langue française en janvier 1998», rappelle Carol Jolin.

Les conseils Viamonde et MonAvenir ont d’ailleurs souligné que c’est grandement «grâce à sa contribution et à son influence» que les conseils scolaires de langue française de l’Ontario célèbrent cette année leurs 25 ans.