Jour des Franco-Ontariens: partout des célébrations des 20 ans du drapeau

Le format virtuel restera

L’évènement Encore ensemble est prévu le matin pour que les écoles puissent organiser leurs propres festivités durant l’après-midi.

«Même quand le virus aura disparu et que les choses reprendront leur cours normal, on espère conserver ce format virtuel», indique Félix Saint-Denis. «Ne serait-ce qu’une demi-heure. C’est un superbe moyen pour rassembler et célébrer tous ensemble notre communauté!»

Avant la pandémie, chaque école célébrait la Journée des Franco-Ontariens. BBQ, animations, levers de drapeau, les 450 écoles de langue française de l’Ontario étaient déjà très actives. Cependant, il n’existait pas de dynamique de groupe aussi globale que cet évènement.

«Sur 450 écoles, 300 sont petites et souvent isolées culturellement et géographiquement», ajoute Félix Saint-Denis. «Je pense à certaines écoles dans des grandes villes anglophones. Cet évènement est aussi un formidable moyen de pallier à cela.»

Des levers du drapeau franco-ontarien à Toronto

Le 24 septembre à 12h30, la traditionnelle cérémonie du lever de drapeau se déroulera devant l’Hôtel de Ville de Toronto.