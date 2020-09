Les créateurs du drapeau franco-ontarien honorés

Elle a expliqué qu’en juillet 1975, un jeune professeur d’histoire, Gaétan Gervais, et un jeune étudiant en sciences politiques, Michel Dupuis, tous deux de l’Université de Sudbury, ont décidé de créer un symbole rassembleur pour toute la francophonie ontarienne.

Selon la directrice générale de l’ACFO du grand Sudbury, après 20 heures de recherches, de réflexion et de bricolage pour choisir les bonnes couleurs, Gaétan et Michel ont demandé à Jacqueline England, anciennement secrétaire à l’USudbury, de coudre le tout premier drapeau franco-ontarien. Dans la foulée, un «comité de drapeau» a été mis en place en septembre 1975 pour assurer l’approbation et la publicité du nouvel emblème.

«J’ose espérer que toutes ces personnes, ces chefs de file, ces consœurs savent à quel point nous sommes très reconnaissants, non seulement de leurs engagements, mais tout particulièrement de leur audace», s’est émue Joanne Gervais.

Fiers d’être Franco-Ontariens

La célébration de ce 45e lever du drapeau franco-ontarien a été marquée par la présence virtuelle de certaines personnalités universitaires et politiques, et par des vidéos préenregistrés dans lesquels les uns et les autres ont réaffirmé l’importance de pérenniser cet évènement, ainsi que leur fierté d’être Franco-Ontariens.

«La Ville du Grand Sudbury et le conseil municipal reconnaissent l’importance de soutenir l’histoire et la culture francophone de notre ville», a déclaré en vidéo le maire Brian Bigger, qui a aussi assisté à l’événement en ligne. Il a dit souhaiter «démontrer que nous sommes une communauté francophone accueillante, par l’enrichissement de nos affaires francophones avec des programmes et des services disponibles en français».