Une collaboration avec un consultant du Conseil de la coopération de l’Ontario a également permis à l’organisme de retomber sur ses pattes.

Grâce à un accompagnement mis en place en 2020 pour guider l’association, les administrateurs ont pu mieux planifier le futur de l’Espace francophone de Halton, pendant et après la pandémie.

Une nouvelle inspiration pour l’Espace francophone de Halton

L’organisation compte aussi s’inspirer des exploits de Carole Gballou, présidente de l’Association de la Communauté Ivoirienne de la Région de Toronto (ACIRT), qui a fait part de ses dernières initiatives lors de la l’AGA de l’Espace francophone de Halton.

Souhaitant prioriser les jeunes, Carole Gballou a d’abord créé un compte Instagram pour favoriser leur interaction.

«À date, nous avons 71 abonnés sur ce compte Instagram. Nous envoyons des sujets et ils discutent entre eux. Le compte est aussi géré par des jeunes : nous avons une responsable de la jeunesse dans notre comité qui s’en occupe. Ils parlent de tout, et lors du webinaire que nous avons organisé sur la santé mentale, ils ont partagé leur vécus, la manière dont ils s’en sortent, et ce qu’il font pour réellement entretenir leur santé mentale», décrit Carole Gballou.