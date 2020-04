FrancoFest de Hamilton: plus tard ou en ligne

Des bénévoles du Centre continuent d’investir (à distance) de leur temps et de leur énergie à planifier et à s’ajuster aux circonstances changeantes. Des ressources sont publiées tous les jours sur sa page Facebook.

On poursuit par ailleurs le recrutement d’animateurs et de bénévoles pour le camp d’été de juillet et août, en supposant que l’état d’urgence et les mesures de confinement et de distanciation seront levés cet été.

Sondage

Enfin, le Centre mène présentement un sondage sur son offre de services et d’activités cette saison. «Cela vous prendra 3 minutes et nous aidera à répondre au mieux à vos besoins et envies.»