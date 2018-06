La Saint-Jean à Toronto, Hamilton, Oshawa, York, Halton…

On fête partout les 22, 23 et 24 juin

Chloé Berry

20 juin 2018 à 17h38 20 juin 2018 à 17h38

Cette année encore, les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste, fête de tous les Canadiens-Français, retentiront à Toronto et dans sa grande région environnante. Réservez vos 22, 23 et 24 juin: L’Express vous résume les festivités, parmi lesquelles les plus enthousiastes des festivaliers devront choisir.

Toronto

C’est pour une deuxième année d’affilée que nous pourrons retrouver la Franco-Fête à Harbourfront.

Alors que la programmation a tardé à se faire connaître, les trois jours de concerts et d’activités familiales semblent à présent fixés.

Aux Colocs, Aux Rats d’Swompe et à Kyris viennent s’ajouter trois groupes d’une francophonie venue d’ailleurs.

Pour découvrir de la musique électronique afro-house congolaise, courez voir Kizaba le samedi 23 juin à 15h. Originaire de République Démocratique du Congo, Lionel Kizaba fait sonner la musique africaine dans toute son urbanité.

La musique africaine sera bien représentée avec le groupe montréalais d’origine tchadienne H’Sao (à 19h entre Les Rats d’Swomre et Les Colocs). Une occasion de vous laisser emporter sur des rythmes afrojazz.

Bombolessé vous fera vous trémousser sur des airs de samba et de reggae le 24 juin, à 11h et 13h15. Les sept musiciens des quatre coins du monde vous invitent au voyage.

Le Winston Band, aux accents cajun/zydeco, sera le dernier à se produire à la Franco-Fête à 14h30.

York

L’Association des francophones de la Région de York (AFRY) vous donne rendez-vous à Stouffville le 23 juin de 16h30 à 22h pour célébrer la Saint-Jean. Des activités familiales sont prévues à la ferme de Willowgrowe autour d’un feu de camp.

Au programme: activités pour les enfants, chorale, jeux de culture générale, scène ouverte… De quoi se restaurer sera également proposé.

C’est en musique que la soirée se clôturera. Les troubadours torontois Welcome Soleil monteront sur scène alors que Les Enchanteurs ont annulé leur venue.

Hamilton

À Hamilton, la FrancoFEST annuelle présente une belle programmation pour célébrer la francophonie.

Le Couleur, Claude Bégin, Jamie Adkins, Jacobus, Céleste Lévis… C’est sous le chapiteau du parc Gage que le Centre français de Hamilton vous donne rendez-vous les 22 et 23 juin.

Il y aura beaucoup de nouveautés à découvrir: pavillon des saveurs, alcool dans l’enceinte du festival…

Oshawa

Le pavillon canadien-français de la Fiesta multiculturelle vous accueille les 22 et 23 juin 2018 pour célébrer la francophonie dans toutes ces formes.

Organisé comme chaque année par le Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD), l’événement aura lieu au 384 avenue Hillside, la salle paroissiale L’Assomption de Notre-Dame.

De 11h à 14h et de 16h à 23h, spectacles d’artistes non professionnels de la communauté ponctueront les deux jours de festivités. C’est aussi une occasion pour la communauté de se retrouver autour de plats typiquement canadiens.

Le vendredi à 19h, les participants pourront retrouver le groupe franco-ontarien Hey, Wow bien connu pour sa musique traditionnelle.

Oakville

L’école Gaétan Gervais d’Oakville fraîchement inaugurée ouvrira ses portes de 13h à 18h le dimanche 24 juin pour célébrer la Saint-Jean également.

Organisé par l’ Espace francophone de Halton , l’événement est gratuit. Il sera possible de retrouver le chanteur Kyris mais aussi d’autres festivités.

Vente de livres, restauration (pizza, pop-corn), projection du film La Panthère noire… l’objectif est de passer du bon temps et de faire se rencontrer la communauté francophone de la banlieue ouest de Toronto.