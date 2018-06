Franco-Fête 2018 : une programmation au compte-gouttes

Kyris et Swamperella rejoignent une liste d'artistes encore incomplète

Chloé Berry

12 juin 2018 à 14h30 12 juin 2018 à 14h30

À deux semaines de l’événement des 23-24 juin à Harbourfront, la programmation de la Franco-Fête de Toronto est encore incomplète et ne sera connue qu’au milieu de la semaine prochaine, selon son directeur Richard Kempler.

Deux noms – révélés en exclusivité à L’Express – viennent s’ajouter aux quelques noms annoncés la semaine dernière à Radio-Canada: Kyris, que tout le monde s’arrache depuis la sortie de son album NOUS, et le groupe Swamperella, bien connu pour sa musique cajun.

Ces artistes viennent rejoindre Les Colocs, ce groupe québécois que l’on ne présente plus. Idoles des jeunes dans les années 1990, ils sont la solide tête d’affiche de la Franco-Fête.

Pour assurer leur première partie, le festival peut compter sur les Rats d’Swompe. Une belle occasion d’entendre le récent album Vivre en ville du trio franco-ontarien qui célèbre le folklore en musique.

Ouverture au Painted Lady

Un concert d’ouverture de Swamperella est prévu le vendredi 22 juin de 18h à 20h au bar The Painted Lady dans le quartier Trinity Bellwoods.

Kyris, Les Colocs, Swamperella et les Rats d’Swompe sont programmés sur la grande scène extérieure de Harbourfront pour le samedi 23.

Pour le dimanche 24 (la Saint-Jean-Baptiste!), seule Jojo d’À la ferme de Jojo (musique pour enfants) a été confirmée pour la matinée, en plus de la présence du crieur public Daniel Richer.

L’événement est censé se diviser en deux temps: musique «de chez nous» samedi et artistes de la francophonie internationale dimanche, qui est aussi la journée des enfants. L’équipe de Franco-Fête dit avoir approché des artistes africains, mais rien n’a été confirmé.

Le site internet de la Franco-Fête 2018 n’a été actualisé que ce lundi 11 juin, comme sa page Facebook.

Retard des financements

Richard Kempler affirme que les garanties de financement ont tardé à venir cette année. «On a perdu certains artistes faute de confirmation de financement.»

Maintenant qu’ils les ont, ils mettent les bouchées doubles pour sécuriser la programmation du dimanche.

«La concurrence est féroce en ce week-end de la Saint-Jean. La machine québécoise est efficace et, ici, on doit faire face au dernier week-end de Luminato». Sans oublier le Festival de Jazz et la grande parade de la Fierté gaie!

Mais des milliers de personnes passeront par Harbourfront, fait valoir Richard Kempler. Si la concurrence des autres événements est trop forte et que le public francophone n’est pas au rendez-vous, l’équipe de Franco-Fête envisagera pour 2019 de reprendre le mois de juillet.