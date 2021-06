Sondage : que pensent les Franco-Ontariens des services en français?

Elle a aussi pour but d’aider le gouvernement à améliorer le recrutement et la rétention du personnel francophone et bilingue en Ontario.

«Notre gouvernement souhaite collaborer avec les Ontariennes et les Ontariens afin de déterminer les meilleures approches et les modèles de prestation novateurs pour promouvoir l’accès aux services en français qui sont essentiels aux communautés francophones», a indiqué la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.

Le gouvernement est aussi à la recherche de suggestions pour «renforcer la main-d’œuvre francophone et bilingue de l’Ontario».

Libellé de nouvelle loi par l’AFO et l’AJEFO

«La Loi sur les services en français a un impact important dans la vie de tous les jours des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens», indique le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Carol Jolin.

«Nous souhaitons que le plus grand nombre possible de gens participe aux différentes consultations afin que l’on puisse se doter d’une loi reflétant le 21e siècle.»