Le Jour des Francos à Toronto: drapeaux et musique

L’événement est une initiative de l’ACFO-Toronto et de la mairie.

Il arrive aussi que la Tour CN et les chutes du Niagara soient illuminées des couleurs du drapeau franco-ontarien le 25 septembre.

Dans les écoles élémentaires et secondaires de nos conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, comme partout en province, on souligne traditionnellement le Jour des Franco-Ontariens de mille façons pendant la semaine: vêtements et drapeaux, ateliers et sorties, bricolages et musique.

Dimanche sur le toit

Parlant de musique, le festival musical torontois Francophonie en Fête nous donne rendez-vous sur le toit vert du Carrot Common, au 348 avenue Danforth, pour une série de concerts de 13h à 18h ce dimanche 25 septembre. Une terrasse sera aménagée pour servir nourriture, bières et cidres.

On y entendra Monsieur Philippe (pour enfants), le baryton Tobia qui chantera les hymnes Mon beau drapeau et Notre Place, le chansonnier de blues Philippe Flahaut, le groupe Ariko de musique trad de la Baie géorgienne, Gabriel Osson et son Ode à Haïti, et DJ UNPIER avec ses «hits francophones à danser».