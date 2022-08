Francophonie en Fête sous l’autoroute et sur le toit

Luc De Larochelière et Andrea Lindsay

Le samedi 24 septembre à 20h, premier grand spectacle en salle, au studio Glenn Gould, dans l’édifice de Radio-Canada au 250 rue Front, avec l’artiste québécois Luc De Larochelière. On y célébrera le 30e anniversaire de son plus grand succès: Sauvez mon âme!

En première partie de Luc De Larochelière, on aura droit aux chansons de sa compagne de longue date, l’Ontarienne francophile Andrea Lindsay.

Le Jour des Franco-Ontariens sur le toit

Le lendemain dimanche 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens, rendez-vous sur le toit vert du Carrot Common, au 348 avenue Danforth, pour une série de concerts de 13h à 18h. Encore là, une terrasse aménagée pour servir nourriture, bières et cidres.

On y entendra Monsieur Philippe (pour enfants), le baryton Tobia qui chantera les hymnes Mon beau drapeau et Notre Place, le chansonnier de blues Philippe Flahaut, le groupe Ariko de musique trad de la Baie géorgienne, Gabriel Osson et son Ode à Haïti, et Dj UNPIER avec ses «hits francophones à danser».