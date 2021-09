Francophonie en Fête : une 16e édition appréciée de tous

The Bentway, site prometteur

L’édition de Francophonie en Fête 2021 s’est aussi démarquée par son changement de décor. Le lieu habituel du festival, dans les quartiers de la Distillerie, n’était pas disponible, ce qui a mené au choix de la promenade Bentway.

Comme le souligne Jacques Charette, l’endroit dispose de plusieurs avantages non négligeables. Des estrades sont à disposition, d’une capacité de 500 places et protégées des intempéries par l’autoroute. Également, une scène et un système électrique sont déjà installés sur place.

« L’endroit est exceptionnel et apprécié par tout le monde, il est probable que nous l’adoptions pour les prochaines éditions. De plus, avec tout sur place, ce sont des frais de moins que nous pourrons investir dans la programmation. »

Selon le directeur, le prochain enjeu serait de publiciser cet « endroit destination ». Bien qu’il soit correctement desservi par les transports en commun, le site est encore peu touristique et doit être mieux indiqué.

La diversité au cœur de Francophonie en Fête

L’auteur et musicien Gabriel Osson est notamment monté sur scène, le vendredi 17. Il y a interprété en avant-première son nouveau projet de poésie en musique D’ici et d’ailleurs, qui sortira le 27 octobre.