Francophonie en Fête: 26 spectacles sous l’autoroute Gardiner

Pré-enregistrement en septembre

Les spectateurs seront encouragés à se pré-enregistrer, à remplir un questionnaire santé-contact, et à préciser les dates et créneaux horaires de leur passage afin d’assurer un suivi éventuel. «Ce sera votre billet ou laisser-passer gratuit qui vous permettra d’éviter la file d’attente et de sécuriser votre siège.»

Ce système d’enregistrement sera mis en place au début du mois de septembre. C’est également à ce moment que la programmation détaillée sera dévoilée.

Devenu une référence incontournable de la scène musicale de Toronto, Francophonie en Fête avait présenté 15 concerts à distance l’automne dernier, ainsi que des spectacles de Klô Pelgag et de Gregory Charles ce printemps, encore à distance.

«C’est le temps d’avoir un nouveau coup de cœur musical en direct», estime Jacques Charette.