Des concerts de Gregory Charles et Klô Pelgag pour saluer le printemps

«À quoi ça sert d’avoir de belles écoles ou des hôpitaux modernes, mais des enseignants et des infirmières mal payés. Des technologies formidables de diffusion de masse, mais pas de contenu – l’art, la littérature, la musique – à diffuser.»

Prodige

Pianiste prodige depuis l’enfance, maintes fois primés et récompensés, Gregory Charles a joué et chanté avec les plus grands artistes, de Céline Dion à Barbara Streisand, en passant par Charles Aznavour et les Rolling Stones.

Animateur de radio et de télévision, il est l’une des personnalités les plus connues au Québec et dans toute la francophonie. Plus de 13 000 personnes de tous âges sont inscrites à son école de musique en ligne, l’Académie Gregory, créée il y a 4 ans.

Ses propres spectacles – toujours axés sur le partage de son amour de la musique – ont tourné un peu partout dans le monde.

Klô Pelgag : Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

La veille, vendredi 23 avril à 20h, on aura droit à un spectacle en mode virtuel traditionnel, mais avec une artiste hors du commun, la fascinante Klô Pelgag.