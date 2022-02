Deux concerts à Toronto: Natasha Kanapé Fontaine et Diane Tell

En 2015 et 2016, l’écrivain Deni Ellis Béchard et elle ont échangé des lettres sur le racisme entre Autochtones et non-Autochtones. De ce projet est né Kuei je te salue: conversation sur le racisme (Écosociété), proposant un dialogue entre les peuples aux jeunes des écoles du Québec et d’ailleurs sur la discrimination et le rapport à l’Autre.

Depuis, Natasha Kanapé Fontaine ne cesse de sillonner le pays et maintenant au-delà (on la voit régulièrement en France ou en Suisse) dans des conférences, des performances et des collaborations avec des artistes de toutes origines.

«Je veux marcher»

Elle met ses mots en musique au cours de spectacles qui rendent hommage à la culture des Premières Nations.

C’est le spectacle Nui-Pimuten – Je veux marcher que Natasha Kanapé proposera aux Torontois le 19 mars à l’UOF.