Inauguration officielle de l’Université de l’Ontario français

Par, pour et comme

Selon Pierre Ouellette, l’UOF est une institution «par et pour… et comme» les Franco-Ontariens, c’est-à-dire «qui ressemble» à sa communauté. Or, à Toronto et de plus en plus partout en Ontario, la communauté francophone provient de tous les horizons géographiques et culturels.

Le chancelier Paul Rouleau, tout récemment nommé, a rappelé que la justification du projet d’université de langue française à Toronto tient à «un petit bout de phrase».

L’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, dit-il, reconnaît le droit à l’éducation «dans des établissements de la minorité». Le «de la» confirme que la minorité doit gérer ses institutions. Et les «établissements» en question ancrent la langue minoritaire dans son environnement socio-économique.

Parcours semé d’embûches

La nouvelle ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, comme les ministres provinciales Caroline Mulroney (Affaires francophones) et Jill Dunlop (Collèges et Universités), a souligné le parcours semé d’embûches du projet dont on célèbre l’aboutissement cet automne.

Suspendue à la fin de 2018 par le nouveau gouvernement progressiste-conservateur de l’Ontario, l’UOF a été réanimée en septembre 2019 grâce à une entente fédérale-provinciale de 126 millions $ sur 8 ans.