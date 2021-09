Le Comité triculturel demande trois universités distinctes à Sudbury

Le transfert de tous les programmes relatifs aux francophones et aux autochtones est donc demandé. Ils demandent aux politiciens de s’engager dans cette voie.

«Trouver le sentier commun»

Le moment et lieu exact de la première assemblée restent à être choisis, mais le comité semble vouloir lancer un processus de guérison et de médiation et espère que des anglophones, des francophones et des autochtones s’y présenteront.

«On va s’écouter les uns les autres», indique l’animatrice de la conférence de presse et membre du comité, Denise Truax. «Comprendre nos enjeux respectifs. S’habituer à la voix et la réalité de l’autre. Travailler avec les autres pour voir quel genre de communautés, au pluriel, ont peut être. Et comment est-ce que ça peut être représenté dans des institutions postsecondaires.»

Ce genre de rencontres trilatérales sont rares, ajoute-t-elle, mais importantes pour se comprendre et vivre ensemble et «trouver le sentier commun».

Une déclaration à signer

La déclaration sera rendue publique et pourra être signée par ceux qui partagent la vision du comité.