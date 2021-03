L’Université de Sudbury 100% francophone: entre incertitude et défis

«Nous nous engageons à assurer l’avenir de la Laurentienne en qualité d’université où la programmation et l’enseignement de langue française sont valorisés et notre caractère bilingue est célébré et continuerons à concrétiser cet objectif tout au long de notre restructuration», y soutient Robert Haché.

Joel Belliveau, professeur au Département d’histoire de l’Université Laurentienne et membre du comité de coordination du Regroupement des professeur.e.s francophones (RPF), trouve que la position du recteur est «déplorable».

«On exclut d’emblée de considérer autre chose. On ne prend pas le temps de réfléchir aux différentes possibilités qui s’offrent à nous. On ne considère pas les nombreuses demandes de la communauté et du corps professoral pour une gouvernance autonome pour les programmes francophones.» [NDLR: Joel Belliveau exprime sa position personnelle, non celle du RPF]

«Qu’on fasse cette sortie-là à me semble être une défense des acquis qui a un peu mauvais goût en ce moment-ci […] L’Université déclare examiner toutes les possibilités pour la restructuration, mais il y a une idée qui vient de l’extérieur et “boom”! dès le prochain jour ouvrable, on dit que “non, non, ce n’est pas dans les cartes”», se désole Joel Belliveau.

Des promesses rapidement oubliées

Daniel Cayen, lui-même un ancien de l’Université Laurentienne, souligne que «les universités bilingues, à chaque fois qu’elles se sentent un peu menacées par des revendications, commencent à faire des promesses: “Oui, oui c’est important pour nous la programmation en langue française”.»