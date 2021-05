L’Institut franco-ontarien intègre l’Université de Sudbury

Le directeur et le reste du directoire de l’Institut franco-ontarien considèrent que la Laurentienne a suffisamment transformé son mandat et qu’elle est en voie de devenir une université régionale de langue anglaise.

Ils n’ont rien contre cette décision — que Serge Miville qualifie de légitime —, mais la mission de l’IFO ne peut être réalisée en association avec une université de langue anglaise.

Université en faillite

«C’est tout à fait correct qu’elle ait ces ambitions, on n’a pas à être offusqué de ça. On peut être en désaccord. La Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies, je trouve que c’est une mauvaise procédure. C’est profondément antiuniversitaire, anticollégial et très peu transparent. C’est une décision qu’ils ont prise et il y a des conséquences aux décisions», analyse Serge Miville.

Même si l’Université Laurentienne continue de clamer son engagement envers les francophones, la légitimité de le revendiquer n’existe plus pour le directeur. La suppression de 48% des programmes en français est un argument suffisant pour lui.

«Si, selon le contexte, on dit “d’accord, vous avez pris votre décision, nous on s’en va dans une autre institution, vous n’avez plus la légitimité de nous représenter”, comment l’Université Laurentienne compte-t-elle dire “non” à cette communauté-là? Tu ne peux pas avoir le beurre et l’argent du beurre», affirme Serge Miville.