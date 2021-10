Le nouveau Cabinet fédéral: Ginette Petitpas Taylor aux Langues officielles

Chrystia Freeland, souvent mentionnée comme successeure potentielle de Justin Trudeau à la direction du Parti libéral, demeure vice-première ministre et ministre des Finances.

Mark Holland devient leader du gouvernement à la Chambre des communes.

Continuité et changements

François-Philippe Champagne reste au ministère de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. David Lametti à la Justice. Diane Lebouthillier au Revenu. Omar Alghabra aux Transports. Marie-Claude Bibeau à l’Agriculture. Carla Qualtrough à l’Emploi, le Développement de la main-d’œuvre et l’Inclusion des personnes en situation de handicap. Et Lawrence MacAulay demeure ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale.

L’ancien chef de police de Toronto Bill Blair devient président du Conseil privé de la Reine pour le Canada (le ministère du premier ministre) et ministre de la Protection civile.

Jean-Yves Duclos devient ministre de la Santé… En remplacement de Patty Hajdu qui devient ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario.