La gouverneure générale Mary Simon s’engage à apprendre le français

«Depuis la parution, il y a six ans, du rapport de la Commission de vérité et réconciliation, nous avons su en tant que pays que nous devons apprendre la véritable histoire du Canada. L’acceptation de cette vérité nous rend plus forts en tant que pays, unit la société canadienne, et enseigne à nos enfants que nous devons toujours faire de notre mieux, surtout dans les situations difficiles.»

Santé mentale

La nouvelle gouverneure générale a aussi insisté sur les principes de justice et d’équité. Entre autres en soulignant le travail qu’il reste à faire en matière de respect des cultures, des langues, des ethnies et des religions… Mais aussi en matière de santé mentale au sortir de la pandémie de covid.

«En tant que gouverneure générale, je m’engage à profiter de ce moment de l’histoire de notre pays pour poursuivre le travail de déstigmatisation de la santé mentale. Afin qu’elle soit considérée de la même façon que les maladies physiques. Et qu’on y consacre la même attention, la même compassion et la même compréhension.»

Mary Simon a aussi salué le dévouement des travailleurs essentiels pendant la pandémie, ainsi que ceux qui ont sacrifié leur sécurité pendant cette période.

Mary Simon représente de la reine

Au quotidien, la gouverneure générale est la représentante de la reine Elizabeth II au Canada, notre cheffe d’État. La gouverneure générale a de nombreuses responsabilités, dont les suivantes :