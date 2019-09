Une lieutenante-gouverneure unilingue au Nouveau-Brunswick

Rareté?

«Je ne m’attaque pas à la femme qui a été nommée ni à son impressionnant CV, mais c’est quoi le problème de ne pas pouvoir être capable de trouver quelqu’un de bilingue?», se demande-t-il en entrevue téléphonique.

Il est d’avis que le travail de la lieutenante-gouverneure sera plus difficile à cause de son incapacité à parler français, et il est manifestement frustré de la situation.

«Quand il y a un projet de loi en français et que t’es pas capable de lire le projet de loi avant de le signer, c’est problématique. C’est aussi problématique qu’elle ne puisse pas s’adresser à la population francophone du Nouveau-Brunswick, même si elle est la première magistrate de la province», souligne-t-il.

Un peu de respect svp

Même si les fonctions de la lieutenante-gouverneure sont principalement symboliques, elle peut être appelée à trancher dans des situations délicates, telles que l’incertitude qui a suivi l’élection provinciale de septembre dernier.

«Elle doit prêcher par l’exemple et pouvoir parler dans les deux langues officielles. Nous sommes une province à deux langues officielles, qui a une loi sur l’égalité des deux communautés linguistiques. Est-ce qu’on pourrait avoir une marque de respect?», s’insurge Robert Melanson au téléphone.