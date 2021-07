La nouvelle gouverneure générale Mary Simon ne parle pas français

La militante inuit Mary Simon, qui ne parle pas français – alors que le gouvernement libéral prétend vouloir moderniser la Loi sur les langues officielles – sera la prochaine gouverneure générale du Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce ce mardi 6 janvier au Musée canadien de l’histoire.

Elle succède à Julie Payette, qui a démissionné en janvier dernier, peu avant le dépôt d’un rapport accablant sur le climat de travail à Rideau Hall. Le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, assurait l’intérim.

Mary Simon devient la 30e gouverneure générale du Canada.

«Mme Simon a consacré sa vie à l’avancement des droits sociaux, économiques et de la personne des Inuits et des peuples autochtones du Canada», a déclaré M. Trudeau. «Je suis convaincu qu’elle servira les Canadiens et promouvra nos valeurs communes avec dévouement et intégrité» a-t-il ajouté.