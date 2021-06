L’Acadienne Liane Roy prend la présidence de la FCFA

Jean Johnson surpris et amer

Le président sortant de la FCFA, Jean Johnson, briguait un troisième et dernier mandat à la présidence. Il s’est montré surpris et amer de sa défaite aux élections à la présidence.

«Je ne vous cache pas ma déception, ma très très grande déception!»

«On a pris une fédération, on l’a remise sur ses pieds. On a fait de cette fédération une entité d’action politique. Liane, je vais te lancer le défi de continuer le travail en ce sens et d’être rassembleuse», a-t-il indiqué. Il a pris le temps de saluer le travail des membres pendant la pandémie.

Bilan pandémique de la FCFA

La 46e assemblée générale annuelle de la FCFA s’est déroulée sous le thème de la résilience, en lien avec l’adaptation aux conditions pandémiques auxquelles les organismes membres ont dû faire face.

«Quand on est sous attaque d’un évènement comme la pandémie, qui est du nouveau pour nous tous, ce sont les plus petits qui sont les plus vulnérables. On veut toujours travailler de façon à soutenir les plus petits», a souligné Jean Johnson.