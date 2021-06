Présidence de la FCFA : trois candidats, cinq questions

C’est ça qui est toujours très complexe: comment est-ce qu’on donne une voix à tout le monde, qu’on donne une voix à chacun et que chacun sent qu’il a été écouté puis entendu, et que ses idées vont de l’avant?

Est-ce que la FCFA devrait être plus militante, plus axée sur la politique de terrain?

Padminee Chundunsing : Il y a une façon de faire avancer les choses, ce n’est pas juste en tapant des poings qu’on peut avancer. Oui, il faut être militante, il faut être fonceuse, mais je pense que le dialogue, la transparence, la confiance, il faut qu’on les ait pour n’importe quelle relation. On peut être ferme ; on peut être aimable, mais ferme.

Jean Johnson : Je pense qu’on a démontré qu’on avait cette capacité lors des dernières élections fédérales. Lors de la période préélectorale de 2019, durant l’été, ce qu’on a fait, c’est développer une campagne de sensibilisation, puis on a rencontré des aspirants députés fédéraux de tous les partis, alors on rencontrait les conservateurs, puis on les sensibilisait sur les grands enjeux de la communauté.

Liane Roy : La FCFA, c’est quand même une fédération, ce sont les associations qui sont membres. Vous dites grassroots, et je ne veux pas vous contredire, mais ce ne sont pas les gens, les individus qui font partie de la FCFA. Ce sont les associations qui représentent les communautés. Donc ce serait difficile pour moi de dire qu’il faut que ce soit un autre type d’organisation.

Comment voyez-vous la relation entre la francophonie canadienne et le Québec?

Padminee Chundunsing : Le Québec est un de nos partenaires clé, avec lequel nous avons beaucoup en commun. Notre attachement à la vitalité de la langue française au Canada, c’est quelque chose qui concerne et le Québec, et les francophones hors Québec. Il faut qu’on fasse du Québec un de nos alliés.