A-t-on vraiment besoin d’une nouvelle GG?

Sinon de nous sécuriser dans la gestion soi-disant confortable d’un régime politique imposé il y a plus de 200 ans. Et de progressivement élever nos taxes pour maintenir sa lourde structure. Sans parler de nos deux solitudes renforcées par ce régime…

Comme l’Angleterre a quitté l’Union européenne, on peut également couper le cordon. Voler de nos propres ailes. Se gérer par et pour nous-mêmes et en partenariat avec nos alliés.

Autonomie

Être prêt à la révolution pacifique afin de prendre en mains notre propre destin.

Une question de conviction, courage, solidarité, progrès durable, de confiance en soi.

Un espoir naïf, diront certains. Pourtant il n’en tient qu’à nous d’exiger que l’un de nos futurs gouvernements aborde la question auprès des Canadiens et des Québécois.