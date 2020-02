Un nouveau rapport incontournable avec les Autochtones

Cette réconciliation désormais incontournable ne pourra se concrétiser sans prendre en considération les valeurs des communautés autochtones.

Domination politique

La gouvernance de notre pays ne vise-t-elle pas l’égalité des droits pour l’ensemble des communautés culturelles, incluant les Autochtones, évoluant au sein de la société canadienne?

Comment le Canada peut-il encore conserver la Loi sur les Indiens au 21e siècle?

Sa version contemporaine comprend diverses règles concernant l’encadrement de nombreux aspects de la vie des Indiens (réserves, gestion des ressources appartenant à la bande, élections internes, statut de mineur). C’est un symbole de domination politique qui, malgré une forte opposition, continue de résister au changement…

Par ailleurs, si les enseignants ontariens peuvent paralyser le milieu de l’Éducation pendant des semaines en vue d’obtenir un environnement éducatif plus sain et durable, pourquoi les Indiens ne pourraient-ils pas se mobiliser dans le but de protéger leur territoire-environnement de vie?