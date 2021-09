Les Conservateurs sont-ils des gens «normaux»?

Climat de peur

Les Conservateurs n’ont pas réussi non plus à neutraliser ou apaiser l’angoisse de nombreux Canadiens – notamment des jeunes – face aux changements climatiques. On leur fait peur avec ça, donc ils ont peur…

Or, le catastrophisme pseudo-scientifique sur l’évolution du climat et sur ses causes, ainsi que la pensée magique sur les solutions et les futurs «emplois verts», ne sont pas les seules options qui s’offrent à un parti politique «normal». Cet enjeu est gérable. Il y a une bonne marge de manoeuvre entre l’hystérie de fin du monde et le je-m’en-foutisme.

Les Conservateurs devraient être meilleurs pour expliquer ça. Ils pourraient se positionner en alternative politique rationnelle plus intéressante que leurs adversaires, quitte à en promettre encore plus pour lutter contre la vraie pollution de l’environnement et protéger la biodiversité.

Gouvernements majoritaires de plus en plus exceptionnels

Je pense que les gouvernements minoritaires seront de plus en plus la norme au Canada, les gouvernements majoritaires l’exception. On s’éloigne du bipartisme traditionnel à la britannique ou à l’américaine pour ressembler davantage à l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les pays scandinaves, où les gouvernements de coalition sont fréquents.

C’est difficile à imaginer et à accepter pour les chefs et les organisateurs de nos deux grands partis. Mais les électeurs canadiens, eux, le souhaitent depuis un bon moment, puisqu’ils ont permis au NPD et au Bloc de s’incruster dans le paysage politique.