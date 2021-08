Outre la modernisation de la Loi sur les langues officielles, plusieurs enjeux économiques touchent les francophones dans cette campagne en vue des élections fédérales du 20 septembre.

Les questions de relance économique des entreprises et du financement stable pour le secteur à but non lucratif sont d’un intérêt particulier pour les francophones du pays, plusieurs organismes ayant été durement affectés par la pandémie.

La pandémie: un argument supplémentaire

Le déclenchement d’élections, dans un contexte où il est question de relance économique postpandémie, peut être un instrument de discussion avec le milieu politique pour les organismes francophones d’après Martin Théberge, président de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF).

«Il y a plusieurs des enjeux et des questions qu’on met de l’avant qui existaient avant la pandémie. Il y en a d’autres qui ont été exacerbés ou qui ont été mis plus en lumière avec cette pandémie-là. J’ai envie de dire que ça nous donne des arguments supplémentaires, à la rigueur.»

Martin Théberge soulève entre autres l’accès à une forme de revenu stable, comme une réforme de l’assurance-emploi, pour les artistes et les travailleurs culturels. En plus de contribuer à la relance économique, ce revenu offrirait un «filet social plus inclusif» pour ces travailleurs.