Ces élections fédérales pas si inutiles… et d’autres considérations

Mais la tradition veut aussi qu’en cas de quasi-égalité, le premier ministre sortant ait le droit de chercher à s’accrocher au pouvoir. Et dans nos démocraties modernes, si on peut, on a le droit…

Les deux-tiers des Canadiens votent à «gauche» (Libéral, NPD, Vert et Bloc), un tiers seulement à «droite» (Conservateur et Populaire). Par «gauche» et «droite», j’entends ici plus ou moins de dépenses publiques, taxes, impôts, bureaucraties, interventions dans l’économie et la vie des gens.

Je n’écris pas ça par triomphalisme: je fais partie de la minorité.

Si Justin Trudeau et Jagmeet Singh peuvent former une majorité parlementaire fonctionnelle, Erin O’Toole devra attendre. Des alliances Conservateur-NPD et Conservateur-Bloc sont possibles pour des raisons stratégiques (tasser les Libéraux), mais elles ne sont pas naturelles.