«J’ai dit qu’on a un fonds pour les investissements dans les écoles postsecondaires parce que les communautés francophones hors Québec sont très importantes et je suis fier de nos deux langues nationales. J’ai appris mon français dans les Forces armées canadiennes, et on doit appuyer nos programmes à travers le pays. C’est pourquoi on va créer un fonds spécifique pour ça.»

Dans la foulée des réactions, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a indiqué que son parti «est souvent la seule voix pour les francophones hors Québec et les Acadiens, au Parlement». Alors que Jagmeet Singh, du NPD, a critiqué les Libéraux sur leur gestion de la crise à l’Université Laurentienne.

Ce à quoi Justin Trudeau a répliqué que «monsieur Singh n’a pas compris l’enjeu à Sudbury» en faisant référence à la réticence du chef néo-démocrate, lors d’une récente visite dans le Nord de l’Ontario, quant au transfert des programmes en français de l’Université Laurentienne vers l’Université de Sudbury.

Pénurie de main-d’œuvre et immigration

Afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre, tous les chefs s’entendent pour augmenter le nombre d’immigrants au pays sans toutefois établir de cible claire.

Pendant le débat, le chef conservateur a précisé qu’il donnerait plus de pouvoir en immigration au Québec sans préciser sa stratégie pour les autres provinces.